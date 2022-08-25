До промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года США не дадут Украине начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший американский сенатор Ричард Блэк.
По его мнению, СМИ США освещают события на Украине так, что не позволяют сформировать в обществе объективную картину ситуации.
Украина проигрывает военные действия, однако американцы этого не знают. Группа людей, которые представляют реальную картину, довольно мала, пояснил политик.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.