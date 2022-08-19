Рябков: Украина открыто нападет на Россию, это не "самооборона"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об изменении отношения Москвы к Киеву. По его словам, украинские власти не имеют права говорить о самообороне.

"Москва не признает тезис Киева о "самообороне". Украина открыто говорит о нападении в глубине территории России", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Чиновник добавил, что эскалация со стороны Украины идёт с подачи США.