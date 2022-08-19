Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об изменении отношения Москвы к Киеву. По его словам, украинские власти не имеют права говорить о самообороне.
"Москва не признает тезис Киева о "самообороне". Украина открыто говорит о нападении в глубине территории России", - приводит слова Рябкова РИА Новости.
Чиновник добавил, что эскалация со стороны Украины идёт с подачи США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.