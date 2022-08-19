В обмен на поставки товаров и нефтепродуктов из России, Афганистан мог предложить Москве добывать полезные ископаемые на территории страны, а также снабжение изюмом и лекарственными травами, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
Как подчеркнул Азизи, сейчас на территории Афганистана ситуация стабилизировалась, и торговля может вестись безопасно.
"Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", — пояснил политик в беседе с РИА Новости. — Помимо этого, у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объёмы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции".
Министр подчеркнул, что стоимость, к примеру, лекарственных трав на рынке очень высокая, а Россия могла бы закупать их по приемлемым ценам.
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