Минпромторг: Кабул готов предложить РФ изюм и ископаемые в обмен на нефть

В обмен на поставки товаров и нефтепродуктов из России, Афганистан мог предложить Москве добывать полезные ископаемые на территории страны, а также снабжение изюмом и лекарственными травами, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

Как подчеркнул Азизи, сейчас на территории Афганистана ситуация стабилизировалась, и торговля может вестись безопасно.

"Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", — пояснил политик в беседе с РИА Новости. — Помимо этого, у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объёмы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции".

Министр подчеркнул, что стоимость, к примеру, лекарственных трав на рынке очень высокая, а Россия могла бы закупать их по приемлемым ценам.