Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Pravda.Ru оценил взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin со стороны российской группировки Killnet. По мнению эксперта, хакеры не нанесли компании большой урон.
"Слив любых данных сейчас происходит везде. Killnet навредила бы производителю в случае публикации секретных документов. Сведения о работниках я не приравниваю к официальной информации", — объяснил собеседник издания.
Ранее хакеры Killnet обнародовали персональные данные сотрудников Lockheed Martin, которая производит в США реактивные системы залпового огня HIMARS. Пользователи узнали имена, номера телефонов и электронную почту специалистов.
"До вчерашнего дня говорили — все данные сотрудников в безопасности (нет)", — сказали представители группировки.
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