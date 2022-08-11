Российские хакеры опубликовали персональные данные сотрудников Lockheed Martin

Российские хакеры Killnet заявили о взломе внутренней системы авторизации работников военно-промышленной компании Lockheed Martin, которая находится в США и производит реактивные системы залпового огня HIMARS.

"До вчерашнего дня говорили — все данные сотрудников в безопасности (нет)", — подчеркнули представители группировки.

Вместе с этим они опубликовали видео с таблицей, в которой структурирована персональная информация работников корпорации. Хакеры показали

имена,

электронную почту,

номера телефонов,

адреса подразделений,

снимки.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что атаки российской группировки могут привести к остановке проекта Lockheed Martin.