Российские хакеры Killnet заявили о взломе внутренней системы авторизации работников военно-промышленной компании Lockheed Martin, которая находится в США и производит реактивные системы залпового огня HIMARS.
"До вчерашнего дня говорили — все данные сотрудников в безопасности (нет)", — подчеркнули представители группировки.
Вместе с этим они опубликовали видео с таблицей, в которой структурирована персональная информация работников корпорации. Хакеры показали
Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что атаки российской группировки могут привести к остановке проекта Lockheed Martin.
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