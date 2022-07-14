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Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ

Мир

Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS на Украине может российский спецназ.

Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ

Украинские военные наносят террористические удары по населенным пунктам с помощью американских ракетных установок HIMARS. Поставки РСЗО Киеву начались в июне. По разной информации с помощью HIMARS обстреливали остров Змеиный, объекты в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке, Донецке и Снежном.

На Украину для РСЗО HIMARS поставляются ракеты M30A1, M31 и M31A1. Боеприпасы M30A1, начиненные более чем 160 тыс. вольфрамовых шариков, наносят тяжелые потери живой силе и легкобронированной технике. Два других типа ракет несут 90-килограммовый фугасно-осколочный заряд. M31 и M31A1 наносят удары по зданиям и технике.

Хакерская группа RaHDlt заявляет, что американская разведка снабжает ВСУ спутниковыми снимками российских объектов, в том числе и городов.

Автор издания "Взгляд" полагает, что борьба с HIMARS требует комплексного решения. По его мнению, необходимо усилить противодействие радиоэлектронной разведке противника. Помимо этого, стоит усилить меры безопасности штабов союзных сил и складов с боеприпасами.

Но главным решением, по мнению автора "Взгляда", является спецназ, который в своё время был создан специально для борьбы с подобного рода угрозами.

"Единственным видом разведки, который мог засечь огневые позиции этих ракет и сообщить координаты со стрельбовой точностью для их огневого поражения, в советское время был спецназ ГРУ ГШ, то есть органы специальной разведки", — пишет "Взгляд".

Он полагает, что если оснастить спецназ средствами спецрадиосвязи, это помогло бы оперативно выявлять позиции пусковых установок РСЗО, ОТР и др. На данный момент бригады спецназа входят во фронтовой комплект начальника разведки фронта.

Русский спецназ (СпН) уже показывал свою работу в Афганистане и на Кавказе. Однако на Украине данные бригады выполняют иные функции. На данный момент нет никаких открытых данных о том, что подразделения СпН применяются в ходе спецоперации именно для решения своей изначальной задачи — вскрытия и уничтожения ключевых объектов противника в его глубоком тылу.

В завершение автор пишет, что для борьбы с HIMARS российский спецназ способен внести свой весомый вклад.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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