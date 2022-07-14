Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ

Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS на Украине может российский спецназ.

Украинские военные наносят террористические удары по населенным пунктам с помощью американских ракетных установок HIMARS. Поставки РСЗО Киеву начались в июне. По разной информации с помощью HIMARS обстреливали остров Змеиный, объекты в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке, Донецке и Снежном.

На Украину для РСЗО HIMARS поставляются ракеты M30A1, M31 и M31A1. Боеприпасы M30A1, начиненные более чем 160 тыс. вольфрамовых шариков, наносят тяжелые потери живой силе и легкобронированной технике. Два других типа ракет несут 90-килограммовый фугасно-осколочный заряд. M31 и M31A1 наносят удары по зданиям и технике.

Хакерская группа RaHDlt заявляет, что американская разведка снабжает ВСУ спутниковыми снимками российских объектов, в том числе и городов.

Автор издания "Взгляд" полагает, что борьба с HIMARS требует комплексного решения. По его мнению, необходимо усилить противодействие радиоэлектронной разведке противника. Помимо этого, стоит усилить меры безопасности штабов союзных сил и складов с боеприпасами.

Но главным решением, по мнению автора "Взгляда", является спецназ, который в своё время был создан специально для борьбы с подобного рода угрозами.

"Единственным видом разведки, который мог засечь огневые позиции этих ракет и сообщить координаты со стрельбовой точностью для их огневого поражения, в советское время был спецназ ГРУ ГШ, то есть органы специальной разведки", — пишет "Взгляд".

Он полагает, что если оснастить спецназ средствами спецрадиосвязи, это помогло бы оперативно выявлять позиции пусковых установок РСЗО, ОТР и др. На данный момент бригады спецназа входят во фронтовой комплект начальника разведки фронта.

Русский спецназ (СпН) уже показывал свою работу в Афганистане и на Кавказе. Однако на Украине данные бригады выполняют иные функции. На данный момент нет никаких открытых данных о том, что подразделения СпН применяются в ходе спецоперации именно для решения своей изначальной задачи — вскрытия и уничтожения ключевых объектов противника в его глубоком тылу.

В завершение автор пишет, что для борьбы с HIMARS российский спецназ способен внести свой весомый вклад.