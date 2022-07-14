В Николаеве прогремел взрыв после ракетного удара по гостинице.
В Сети появились кадры сильного взрыва после ракетного удара по одному из объектов в Николаеве. По предварительным данным, это было здание школы, которое использовалось в качестве казармы.
"В одной школе полностью построена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад", — сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Глава ОВА Виталий Ким заявил, что по Николаеву было выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Утром в Николаеве ракетным ударом поврежден отель "Николаев", обломками повреждено здание ТРЦ напротив. На месте работают коммунальщики, сообщил мэр города Александр Сенкевич. В гостинице "Николаев" проживали иностранные наёмники и инструкторы.
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