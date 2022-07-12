SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины

Конфликт на Украине предоставить США возможность восстановить былую гегемонию, и Вашингтон не упустит этот шанс. Об этом заявили китайские эксперты. Однако, ослабив Россию, США не остановятся. Следующими в очереди могут оказаться Китай, Иран и Северная Корея.

Если Соединённые Штаты добьются успехов в украинском вопросе, то Европа может быть поставлена перед фактом: теперь Брюссель должен будет поддержать глобальную политику Вашингтона для укрепления власти Америки.

"За кулисами чувствуется призрак борьбы, а может быть, даже войны за восстановление политической и экономической гегемонии Запада", — полагают эксперты.

Следующий на очереди после России, по мнению аналитиков, находится Китай. Глава Минобороны США Остин заявил, что Пекин ведёт "провокационные и дестабилизирующие" военные действия вблизи Тайваня.

Третьим может быть Иран. Ранее появилась информация о том, что США, Израиль и восемь арабских стран намерены создать "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который, по словам Израиля, уже сдерживает иранские действия.

"Несомненно, США запланировали военные шаги и для нейтрализации ядерного арсенала КНДР, но пока с политической точки зрения остается открытым вопрос, приведут ли они к успешному результату", — заявили в публикации South China Morning Post (SCMP).