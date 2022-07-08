РВ: ВСУ готовятся подорвать многоквартирные дома в Николаеве

Украина совместно с Западом готовит провокацию в Николаеве, где собирается подорвать многоквартирные дома и обвинить в этом российскую армию. Об этом сообщает РВ.

"В подвалы отдельных многоквартирных домов в Николаеве доставлены ящики с взрывчатым веществом. Планируется, что имитацию авиаудара проведут одновременно с началом российского наступления на Славянск", — отмечает издание.

В нём также напомнили, что готовящаяся провокация — не первая с начала спецоперации, и киевский режим готов жертвовать мирным населением в своих целях.

"Ради обвинения РФ в нарушении международного гуманитарного права киевские власти и их западные кураторы готовы принести в жертву десятки мирных людей", — пишет издание.