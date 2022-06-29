Захарова: спецслужбы Украины готовят провокации в отношении журналистов РФ

Украинские спецслужбы готовят провокационные акции в отношении журналистов России.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня, 29 июня, представитель Министерства проводила традиционный брифинг, который был посвящён актуальным вопросам внешней политики.

Также она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский усиливает дезинформационную кампанию против Российской Федерации. Она назвала фейками утверждения украинской власти о том, что АРоссийская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге.

"Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены", — отметила Захарова.