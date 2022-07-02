Украина — не главный пожар новой холодной войны, полыхнуть может и в Центральной Азии (Казахстан чудом отскочил в январе, а в Узбекистане всё возможно начинается), и на Балканах, и на Ближнем Востоке, пишет в своем ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
"Причём главный театр нового противостояния ещё не вскрыт. Им является Индо-Тихоокеанский регион. Поэтому сейчас мы находимся в самом начале пути, который либо приведёт к созданию многополярного мира с концертом великих держав, либо установит жёсткую однополярность надолго", — отмечает историк.
Впрочем, пишет Пилько, есть ещё вариант с ядерной войной и глобальной катастрофой. Но в этом случае победителей не будет. Поэтому его нужно вынести за скобки. Там уже будет не до формата новой модели международных отношений.
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