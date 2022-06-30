Освобождённые из украинского плена военнослужащие РФ чувствуют себя значительно лучше, чем до обмена. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Самочувствие намного лучше. Ребята прямо ожили. Видно, что в плену им было очень непросто", — передаёт его слова "Комсомольская правда".
Рогов также отметил героизм российских военных, которые "под пытками остались верны присяге и родине".
Ранее Минобороны России сообщило, что накануне состоялся обмен военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144.
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