Рогов рассказал о самочувствии освобождённых из плена военных РФ: "Прямо ожили"

Освобождённые из украинского плена военнослужащие РФ чувствуют себя значительно лучше, чем до обмена. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Самочувствие намного лучше. Ребята прямо ожили. Видно, что в плену им было очень непросто", — передаёт его слова "Комсомольская правда".

Рогов также отметил героизм российских военных, которые "под пытками остались верны присяге и родине".

Ранее Минобороны России сообщило, что накануне состоялся обмен военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144.