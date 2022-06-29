Американский наёмник на Украине обвинил пропаганду США в обмане своих граждан

Пропаганда США распространяет неправдивую информацию о событиях на Украине. Об этом заявил американский наёмник Энди Хьюн, участвовавший в боевых действиях на сторону ВСУ.

По его словам, решение отправиться на Украину он принял после просмотра у себя на родине роликов, в которых рассказывалось о якобы несправедливом отношении россиян к украинцам. Однако увиденное самими Хьюном убедило его в обратном.

"В феврале я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики. Когда я попал на Украину, то увидел, что это была неправда", — рассказал американец журналистам.