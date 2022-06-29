360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS

Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.

По словам авторов материала, Вашингтон поставил себя в невыгодное положение, поскольку ему трудно будет найти оправдания, если Украина использует РСЗО HIMARS для атак по территории России. Китайские аналитики допускают, что Киев может перепродать эти системы. Также не исключено, что украинская армия оставит американское вооружение на поле боя, и оно попадёт в руки Москвы.

Авторы напомнили, что ранее Путин сделал беспрецедентное предупреждение всем противникам России, объявив об успешном завершении испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат", которая не имеет аналогов в мире. Ракета, способная долететь в любую точку Соединённых Штатов и преодолеть американскую систему ПРО, поступит в армию уже в конце 2022 года.

Вторым ответом на поставки западного оружия Украине стали зенитные системы С-500, которые могут перехватить любые воздушные цели.