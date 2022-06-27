В Израиле назвали оскорбительными требования Зеленского о поддержке Киева

Израильская газета Jerusalem Post назвала оскорбительными попытки президента Украины Владимира Зеленского надавить на Израиль, чтобы он ввёл санкции против РФ и направил Киеву оружие.

Журналист издания проанализировал выступление украинского лидера перед студентами и нашёл в его речи ошибки.

"Зеленский говорил о том, как он разочарован Израилем. Он сказал, что у него и Израиля есть общее прошлое. Он напомнил аудитории, что главные израильские переселенцы-герои родом из Украины: Ицхак Бен-Цви, Голда Меир и Шолом-Алейхем", — напомнил автор статьи.

Он отметил, что Зеленский ошибся, поскольку писатель Шолом-Алейхем жил в США и писал на идише, а не на иврите.

По его словам, требования президента Украины можно расценивать, как пощёчину Израилю. Журналист призвал Иерусалим руководствоваться своими собственными интересами и не вестись на поводу у "начинающего политика".

Ранее военный эксперт Владимир Трухан сообщил, что Израиль не будет поставлять Киеву тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол", поскольку он не сможет защитить Украину от российских ракет.