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Эксперт Бартош: Киев атаковал буровые платформы РФ с подачи США

Мир

Военный эксперт Александр Бартош рассказал, для чего киевские власти нанесли удары по буровым платформам российского "Черноморнефтегаза".

Эксперт Бартош: Киев атаковал буровые платформы РФ с подачи США

Бартош уверен, что атака была проведена Киевом по указанию американских партнёров. Он напомнил, что до сих пор Украина не осмеливалась атаковать российские гражданские объекты.

Эксперт полагает, что за этой атакой со стороны киевских властей последует следующая. Однако Крымский мост едва ли окажется под ударом, уверен собеседник издания "Взгляд".

Бартош подчеркнул, что своими действиями украинская сторона лишь продемонстрировала свою неадекватность и показала, насколько она опасна для всего черноморского бассейна. Ведь результатом атаки на буровые платформы могла стать экологическая катастрофа, которая нанесла бы вред не только России, но и близлежащим странам региона.

"Украина хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой — показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России", — заключил Бартош.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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