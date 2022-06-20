Минобороны РФ сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ

Минобороны РФ сообщило о потерях более 2 тысяч военных в 14-й бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ).

На брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) противник несёт потери. За месяц кампании только в одной 14-й механизированной бригаде ВСУ количество раненых и убитых более 2100 человек.

Около 800 украинских военных отказались ехать в район боевых действий из-за низкого морально-психологического состояния. Минобороны сообщает, что данные военные обвинили своих офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного вознаграждения.

Конашенков заявил, что в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения отказались выполнять задачи командования. В связи с этим их вывезли в город Кременчуг для проведения расследования.

В ведомстве отметили, что часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ уклоняется от управления своими подразделениями.

"В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", — отметили в Минобороны РФ.