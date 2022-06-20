Baijiahao: американские ракеты не могут работать без российских двигателей

Американские космические ракеты не смогут правильно функционировать без российских двигателей РД-180, заявили китайские аналитики. По их словам, несмотря на то, что США называют себя космической державой, запуски могут провалиться.

Как пример, китайские аналитики привели недавний запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал. Космическая компания не смогла вывести ракету на орбиту спутники NASA. Ракета успешно стартовала, но вторая ступень отключилась раньше времени.

"Исчезновение двух метеорологических спутников может обойтись не слишком дорого, и Соединённые Штаты могут позволить себе такую потерю. Но что гораздо больше огорчает США, так это то, что запуск ракеты снова провалился", — считают аналитики Baijiahao.

По мнению китайских аналитиков, Штаты так и не смогли разработать аналог российскому двигателю РД-180. Все попытки провалились: либо случались аварии, либо стоимость системы превышала все мыслимые пределы. Согласно информации, Россия прекратила поставку двигателей в США, а тех, которые остались в запасе, надолго не хватит.

"Двигатель РД-180 на сегодняшний день является лучшим в своём роде в мире, и никто не может с ним сравниться. С точки зрения качества, тяги, надёжности и других аспектов РД-180 превзошёл аналогичные продукты по всем характеристикам", — резюмировали авторы.