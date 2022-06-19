Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя

Французам категорически не понравилось, как выглядел и вёл себя президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Читатели газеты Le Figaro ополчились на Зеленского за то, что он был одет в свою неизменную в последнее время футболку цвета хаки, в то время как на их лидере, как и полагается в таких случаях, был строгий деловой костюм.

Французские пользователи сочли такой внешний вид Зеленского признаком неуважения к его визави.

"Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит", — отметил один из комментаторов. "Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки…." — согласился с ним другой.

Многие пользователи сошлись во мнении, что Зеленскому в последнее время слишком много чего дозволено, настолько, что это порой походит на театр абсурда.

"Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность", — написал ещё один читатель.

17 июня Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли поездом в Киев для того, чтобы встретиться с Зеленским.