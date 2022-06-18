Онуфриенко: Залужный советует Зеленскому отказаться от сплошной обороны

Главком ВСУ Валерий Залужный рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить тактику в обороне. Об этом рассказал военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко со ссылкой на информацию из своих источников.

По словам аналитика, план Залужного состоит в том, чтобы отказаться от удержания сплошной линии обороны, а пойти по пути создания укреплённых фортов в населённых пунктах.

То есть главком предлагает уводить войска под защиту мирного населения, укрепляться в жилой застройке и стаскивать туда артиллерию, пояснил блогер.

Это должно, по задумке украинских военных, частично компенсировать недостачу огневой мощи и ослабить российское давление, так как по жилым кварталам наши стреляют лишь в крайних случаях, заключил Онуфриенко.