Главком ВСУ Валерий Залужный рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить тактику в обороне. Об этом рассказал военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко со ссылкой на информацию из своих источников.
По словам аналитика, план Залужного состоит в том, чтобы отказаться от удержания сплошной линии обороны, а пойти по пути создания укреплённых фортов в населённых пунктах.
То есть главком предлагает уводить войска под защиту мирного населения, укрепляться в жилой застройке и стаскивать туда артиллерию, пояснил блогер.
Это должно, по задумке украинских военных, частично компенсировать недостачу огневой мощи и ослабить российское давление, так как по жилым кварталам наши стреляют лишь в крайних случаях, заключил Онуфриенко.
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