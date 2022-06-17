Sohu: Запад одурачил Зеленского в критический момент для Украины

Украина осталась "в дураках" из-за позиции США и упустила момент, когда конфликт можно было решить мирным путём, считают китайские аналитики. По их мнению, Киев доверился Западу, но иностранные партнёры действовали исключительно в угоду собственной выгоде.

По мнению аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский мог не допустить конфронтации и решить всё путём переговоров. А теперь, когда российская сторона добивается успехов в ходе спецоперации, Незалежная вынуждена сменить риторику.

"Вот так и одурачили Украину: в критический момент, когда был шанс решить проблему путём переговоров, она отменила итоги встречи в Стамбуле и заявила о желании победить Россию", — заявили аналитики Sohu.

По мнению аналитиков, в США уже сомневаются в возможности ослабить российскую сторону, не говоря о якобы обещаний про победу Украины.

"В Вашингтоне явно не в восторге от Киева. Украина превратилась в бездонную яму: сколько бы денег в неё ни вложили — это будет пустая трата средств", — резюмировали авторы.