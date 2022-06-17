Strategic Culture: Байден раскритиковал Зеленского и подал "сигнал" Путину

Президент США Джо Байден неожиданно для всех раскритиковал действия лидера Украины Владимира Зеленского, что стало "сигналом" к началу новых и ещё более "холодных" отношений, считает британский аналитик Мартин Джей.

По мнению Джея, когда Байден обвинил Зеленского в недоверии, это стало сигналом не только для мирового сообщества, но и лично для президента России Владимира Путина.

"Похоже, что Джо Байден теперь готов повернуться против Владимира Зеленского", — написал британский аналитик в статье для Strategic Culture. — "Это только вопрос времени, когда Зеленский станет отчуждённым из-за того, что Байден укажет на него пальцем и обвинит в крахе американской экономики".

По мнению аналитика, мировому сообществу стало очевидно, что кризис в Штатах назрел не по вине российского президента, а скорее из-за политики самого Вашингтона, что категорически невыгодно Байдену. Зеленский в этом "спектакле" может стать тем, на кого Штаты свалят вину.

Как подчеркнул аналитик, вероятно, роль запада на Украине идёт "в эндшпиль" и вместо этого Байден будет держать "хрупкий мир" с Москвой.

"Он сигнализирует, что Западу следует по-новому учитывать конфликт и долгосрочные отношения с Путиным. Мы наблюдаем изменение взглядов со стороны США", — резюмировал автор.