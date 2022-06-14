Рolitico: Еврокомиссия будет настаивать на статусе кандидата Украины в ЕС

Члены Еврокомиссии намерены настаивать и "усиленно рекомендовать" Европарламенту выдать статус страны-кандидата в Евросоюз Украине. Согласно информации, несмотря на то, что Незалежная не проходит по основным критериям, еврокомиссары готовы на это "закрыть глаза".

Признание Украины страной-кандидатом требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете.

"Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС", — сказал один из высокопоставленных чиновников в беседе с Рolitico. — Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом".

Ожидается, что обсуждение статуса Украины пройдёт на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Однако, как передаёт издание, уже точно известно, что несколько стран выступают резко против предоставления Киеву права на возможность вступления в ЕС.