Члены Еврокомиссии намерены настаивать и "усиленно рекомендовать" Европарламенту выдать статус страны-кандидата в Евросоюз Украине. Согласно информации, несмотря на то, что Незалежная не проходит по основным критериям, еврокомиссары готовы на это "закрыть глаза".
Признание Украины страной-кандидатом требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете.
"Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС", — сказал один из высокопоставленных чиновников в беседе с Рolitico. — Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом".
Ожидается, что обсуждение статуса Украины пройдёт на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Однако, как передаёт издание, уже точно известно, что несколько стран выступают резко против предоставления Киеву права на возможность вступления в ЕС.
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России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.