Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в школах в ДНР

Боевики Украины разместили в школах Славянска реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Там же они оборудовали огневые позиции, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях.

Так, в Славянске в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО.

В школах Славянска №17 и №9 боевики оборудовали огневые позиции, а в близости от учебных заведений разместили артиллерийские американские орудия.

В Приволье на территории лицея №7, школы №29 дислоцированы украинские подразделения, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Покровске в школе №9 неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе — тяжелую технику и реактивную систему залпового огня.

Также Мизинцев отметил, что в Константиновке в зданиях школ №11 и №17 украинские подразделения оборудовали казармы и огневые позиции.

В Николаеве на территориях школ №40, №43 и лицея №25 украинскими военнослужащими оборудованы огневые позиции минометов, развёрнуты склады оружия и боеприпасов.

В Днепре в здании школы №35 и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви оборудованы опорные пункты и склады боеприпасов.

Напомним, в районе от Славянска до Авдеевки могут находиться до 70 тыс. украинских военнослужащих. Такие данные привёл замглавы Мининформации ДНР Артём Ольхин.

Город Славянск с населением более 100 тыс. человек перешёл под контроль Киева в июле 2014 года. В настоящее время силы ДНР ведут наступление на этом направлении.