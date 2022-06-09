Окружной прокурор польского города Бжега отказался возбуждать уголовное дело по поводу украинских призывов убивать граждан Польши и захватывать города страны.
В прокуратуру пожаловался поляк, который нашёл в социальной сети бандеровский призыв. Один из украинских пользователей обещал "убивать поляков и захватывать города Польши".
"Напоминаю полякам, не поддерживающим Великую Украину! Мы справимся с Россией, а потом возьмем наш Пшемысль, Хелм и Замосць. Слава Украине, резать ляхов", — написал автор поста.
Лозунг "Ура! Ура! Резать ляхов" использовался бандеровскими карателями во время волынской резни поляков в 1943 году.
Окружная прокуратура Бжега не увидела в записи признаков пропаганды фашизма и призывов к ненависти по националистическим или этническим различиям, гласит документ, опубликованный Telegram-каналами.
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