Кулеба потребовал от Борреля приструнить европейские СМИ

МИД Украины потребовал, чтобы глава Еврокомиссии "надавил" на европейских журналистов, которые, освещая сдачу в плен нацистов "Азова"* выставили ВСУ в невыгодном для Киева ключе.

Об этом рассказали в Telegram хакеры из известной своими "акциями" группы "ХакNet".

Например, в конце мая компьютерные асы из "XakNet Team" при помощи DDoS-атаки вывели из строя систему корректировки огня артиллерии Украины, заблокировав комплекс "Кропива", который, используя специальное приложение для смартфонов собирал от местных жителей сведения о расположении войск РФ, а заодно похищало данные у бойцов ЛДНР, имевших неосторожность установить его.

И вот — очередной взлом и очередная удача: среди дипломатической переписки украинского МИД и чиновников Евросоюза оказался почти ультиматум, отправленный чуть меньше недели назад:

"Считаю, что руководству стран необходимо воздействовать на национальные СМИ с целью недопущения распространения информации о капитуляции "Азова"*, — пишет Дмитрий Кулеба, упрекая европейскую прессу в том, что она "переборщила" и скатилась до уровня Russian propaganda.

Как следует из письма, глава украинского МИД требует от главы евродипломатии воспользоваться властью и перекрыть кислород европейским же СМИ. Интересно, почему на этот раз прихоть Украины не исполнена мгновенно?

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ