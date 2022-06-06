La7: о поражении ВС РФ пишут только в газетах, на поле боя этого ни разу не было

Журналист из италии Марко Травальо в эфире телеканала La7 заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине одерживает победу:

"О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было, если только мы не считаем поражением отступление от Киева и Харькова, этих двух важных городов, в которые россияне даже не входили. В общем, Россия одерживает победу, берёт всё, что ее интересует".

Травальо выразил надежду на то, что Россия изначально хотела освободить только Донбасс, а поглощать всю Украину ей не нужно. Такое мнение выражают многие эксперты.

Оружие, которое поставляет Запад, позволяло ВСУ сдерживать российскую армию на определённых территориях. Журналист задаётся вопросом: зачем тогда Украине итальянское оружие? Вместо этого Риму нужно было выбрать роль посредника, поставляя Украине гуманитарную помощь и принимая беженцев. Тогда Киев не обвинял бы Италию в том, что она недостаточно снабжает ВСУ оружием.

"Зачем им наше оружие, которое не несёт такой важности, не такое современное и полезное", — резюмировал Травальо.