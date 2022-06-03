Невзорову* предоставили гражданство Украины за заслуги перед страной

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии предоставили украинское гражданство за заслуги перед страной.

"Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", — написал он.

Напомним, 23 марта против него завели уголовное дело по статье УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Ему в вину ставят публикацию о бомбёжке роддома в Мариуполе.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.