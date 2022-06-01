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Автор Елена Былкина

Кабанчик Микола поможет детям из Украины адаптироваться за рубежом

Мир

Символом обучения юных украинских беженцев за рубежом стал весёлый персонаж — кабанчик Микола.

Немецкая Ассоциация католиков презентовала новый сервис, предназначенный для адаптации украинских детей. Помогает детишкам учить немецкий язык и культуру Германии забавный герой — кабанчик Микола.

На кабанчике — жёлтая кепочка и нашейный платочек в цветах украинского флага. На иллюстрациях парнокопытного лечат, учат, развлекают.

Ранее певица Вера Брежнева показала, что занимается разгрузкой фур с гуманитарной помощью для украинских беженцев. Певица предстала перед публикой в рабочей униформе за тяжёлой физической работой. Артистка, которую лишили рекламных контрактов в России, активно занимается благотворительностью.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
германия вера брежнева
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