Кабанчик Микола поможет детям из Украины адаптироваться за рубежом

Символом обучения юных украинских беженцев за рубежом стал весёлый персонаж — кабанчик Микола.

Немецкая Ассоциация католиков презентовала новый сервис, предназначенный для адаптации украинских детей. Помогает детишкам учить немецкий язык и культуру Германии забавный герой — кабанчик Микола.

На кабанчике — жёлтая кепочка и нашейный платочек в цветах украинского флага. На иллюстрациях парнокопытного лечат, учат, развлекают.

Ранее певица Вера Брежнева показала, что занимается разгрузкой фур с гуманитарной помощью для украинских беженцев. Певица предстала перед публикой в рабочей униформе за тяжёлой физической работой. Артистка, которую лишили рекламных контрактов в России, активно занимается благотворительностью.