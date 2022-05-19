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Автор Елена Былкина

Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"

Общество

Вера Брежнева занимается разгрузкой фур с гуманитарной помощью для украинских беженцев. Певица предстала перед публикой в рабочей униформе за тяжёлой физической работой.

Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"

Звезда российской эстрады после начала спецоперации на Украине активно включилась в волонтёрскую деятельность. Исполнительница, которую лишили рекламных контрактов в России, активно занимается благотворительностью.

Певица показала свою рабочие будни. Брежнева на видео передвигает огромные тележки с продукцией, которую направляют на помощь украинцам, испытывающим дефицит в товарах первой необходимости.

"Моё утро началось с роклы (гидравлической тележки). Я обожаю это место — Центр помощи Украине — и люблю работать в команде с классными людьми. Работая с гуманитарной помощью, меня не перестают умилять послания одних людей и детей — другим. Такие милые знаки поддержки очень согревают", — объяснила супруга Константина Меладзе.

В марте Вера Брежнева рассказала, что трудится во благо соотечественников в Италии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы вера брежнева константин меладзе
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