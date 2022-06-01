Экс-премьер Украины Азаров: переговоры с РФ больше всего нужны Киеву

По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, Киеву необходимо снова сесть за стол переговоров с Россией.

Политик уверен, что без возобновления переговорного процесса Украина не сможет развиваться.

Своё мнение бывший премьер аргументировал статистикой: сегодня украинский бюджет недосчитывается 5 миллиардов долларов ежемесячно, а 35% экономики страны просто стоит.

"Украинские власти не смогут обеспечить нормальную жизнедеятельность страны пока не сядут за стол переговоров с РФ. Только мир позволит стране развиваться!", — сказал Азаров.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам с Украиной и заключения мирных договоров. Однако для этого требуется желание обеих сторон, добавила она. Матвиенко напомнила, что со своей стороны РФ пыталась решить все вопросы, связанные с Украиной, дипломатическим путём.