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Автор Светлана Нерадовская

Экс-премьер Украины Азаров: переговоры с РФ больше всего нужны Киеву

Мир

По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, Киеву необходимо снова сесть за стол переговоров с Россией.

Экс-премьер Украины Азаров: переговоры с РФ больше всего нужны Киеву

Политик уверен, что без возобновления переговорного процесса Украина не сможет развиваться.

Своё мнение бывший премьер аргументировал статистикой: сегодня украинский бюджет недосчитывается 5 миллиардов долларов ежемесячно, а 35% экономики страны просто стоит.

"Украинские власти не смогут обеспечить нормальную жизнедеятельность страны пока не сядут за стол переговоров с РФ. Только мир позволит стране развиваться!", — сказал Азаров.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам с Украиной и заключения мирных договоров. Однако для этого требуется желание обеих сторон, добавила она. Матвиенко напомнила, что со своей стороны РФ пыталась решить все вопросы, связанные с Украиной, дипломатическим путём.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина николай азаров
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