Экс-премьер Украины: Киевский режим демонстрирует нежелание мира

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев должен в первую очередь решать вопросы безопасности и обеспечения всем необходимым мирных граждан. Однако по словам политика, власти действуют неразумно и затягивают с переговорами с российской стороной.

Как подчеркнул Азаров, он не видит желания со стороны Киева как можно быстрее договориться о мире, а наоборот, констатирует увеличение количества жертв. В пример экс-министр привёл ситуацию с нацбатальонами и гумкоридорами в Мариуполе.

"Это яркий пример того, что нацисты "Азова" препятствовали выходу мирных граждан. Киевский режим, если бы он демонстрировал своё желание к миру, к минимизации жертв среди мирного населения, первое, что должен был сделать, — это, безусловно, обеспечить выход мирных граждан из зоны боевых действий. Он этого не сделал", — пояснил Азаров в беседе с "Лайфом".

По словам Азарова, если Киев заинтересован в защите украинского народа, то должен инициировать вопросы обеспечения выхода из городов и эвакуации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен