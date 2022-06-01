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Автор Юлия Миленина

Калын: Турция не обязана спрашивать разрешение на проведение операции в Сирии

Мир

Турция не обязана спрашивать у других стран разрешение на проведение новой военной операции в Сирии. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Калын: Турция не обязана спрашивать разрешение на проведение операции в Сирии

По его словам, планы по началу операции продиктованы интересами национальной безопасности страны.

"В 2019 году мы подписали два соглашения с США и РФ, которые касаются восточных районов Евфрата, но исходящая из них угроза терроризма полностью не исчезла", — приводит комментарий Калына турецкая газета Star.

Он добавил, что Турция будет принимать необходимые меры для обеспечения безопасности своих границ, а также проводить военные операции. Официальный представитель турецкого лидера подчеркнул: у Анкары есть законное право самостоятельно выбирать пути урегулирования конфликтов.

Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что у Турции есть полное право защищать границы и национальные интересы. Он одобрил планы этой страны по проведению военной операции в Сирии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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