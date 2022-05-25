Советник Эрдогана Калын: расширение НАТО без согласия Турции невозможно

Главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил о невозможности начала процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пока у Турции имеются опасения. По его словам, позиция Анкары по данному вопросу была чётко озвучена представителям Финляндии и Швеции.

"Без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи", — объявил Калын в ходе пресс-конференции.

Напоминаем, что ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая запрещена в Турции. Анкара требует от желающих вступить в НАТО стран письменного соглашения о прекращении поддержки ими террористической деятельности.