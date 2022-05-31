Литовкин: вступление Финляндии в НАТО делает её "вассалом" США

Россия до сих пор никак не угрожала Финляндии, но при вступлении последней в НАТО ситуация изменится, потому что она отдаёт свой суверенитет США и будет вынуждена исполнять их указания. Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Специалист подчеркнул, что долгие годы мира и добрососедства России и Финляндии окажутся перечёркнуты её вступлением в Альянс.

"Россия не представляет угрозу для Финляндии. Мы 70 лет прожили в мире и согласии. Когда Финляндия вступит в НАТО, ситуация ухудшится, уже сейчас финские заводы на территории России закрываются, а продовольственных фирм становится все меньше и меньше. Под давлением США Финляндия выбрала свой путь развития, но это ее выбор", — сказал Литовкин в беседе с "Известиями".

Эксперт отметил, что-то, что Финляндия сейчас громко заявляет о том, что не позволит присутствовать на своей территории иностранным вооружениям и войскам, не будет иметь никакого значения в будущем. После того, как Финляндия станет членом НАТО, никто не будет интересоваться её мнением, уверен Литовкин, и ей придётся послушно исполнять приказы Вашингтона, "вассалом" которого она станет.