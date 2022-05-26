Эксперт пригрозил Финляндии российскими ракетами

Как вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлияет на отношения с Москвой, почему данный шаг угрожает безопасности России и Балтийского флота, а также какую историческую параллель можно провести между нынешней ситуацией и конфликтом Советского Союза и Финляндии в 1939 году, рассказал Pravda.Ru военный эксперт, военный российский историк Юрий Кнутов.

— Юрий Альбертович, Финляндия и Швеция решили стать частью НАТО. Какие нас ждут изменения?

— Здесь есть очень неприятный момент: Балтийское море становится полностью внутренним морем блока НАТО. Наш Балтийский флот оказывается в сложной ситуации. У нас только:

Санкт-Петербург

Калининград

А все остальное — это территория, подконтрольная НАТО. Американцы не вложили ни цента, но при этом на наших северо-западных границах появилась группировка альянса.

Шведская армия очень современная, использует технику завтрашнего дня. У них корабли изготовлены по технологии стелс. Есть истребители Gripen, их покупают во многих странах, это самолеты 4++. Существует проект участия Швеции и Великобритании в разработке самолета пятого поколения. У Стокгольма есть современные ракетные и артиллерийские системы. Гранатометы, которые в Швеции производит концерн Saab совместно с британцами, широко применяются на Украине. В армии Швеции 250-280 тысяч человек. Резерв — от 500 до 700 тысяч.

Как будем отвечать? Придется создавать группировку, которая будет защищать Санкт-Петербург. Наши войска находились в 1500 км от границы с Финляндией. Сейчас нам придется их располагать в нескольких десятках километров от границы.

В 1939 году конфликт между Финляндией и Советским Союзом начался из-за того, что граница находилась в 32 км от Ленинграда.

В связи с угрозой вторжения на территорию Советского Союза финских и немецких войск мы решили отодвинуть границу: если бы немецкие войска захватили Ленинград, у них появилась бы возможность двигаться к Москве как с севера, так и с запада. Сейчас история отчасти повторяется. Но теперь и скорость у техники, и подлетное время другие. Поэтому будем размещать ракеты, которые на Западе называют "зоной запрета доступа":

противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами "Оникс"

комплексы "Искандер-М" и С-400

Думаю, что потребуется гиперзвуковое оружие для уничтожения финских бомбоубежищ, где есть шикарные бассейны, зоны отдыха, спортзалы. Финнам не надо забывать, что недавно гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила на Украине в Ивано-Франковской области убежище, построенное в 1960-е годы для хранения атомных зарядов. Вместо того чтобы идти на эскалацию отношений, Финляндии и Швеции следовало бы сохранять нейтральный статус.

Стокгольм и Хельсинки могут стать целями для применения ядерного оружия, если будут участвовать в активных военных действиях НАТО против нашей страны.