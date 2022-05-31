Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию

В Le Figaro опубликована статья, в которой даётся оценка перспективам ВСУ в специальной военной операции. По мнению автора издания, ВС РФ извлекли уроки из первой недели СВО и теперь медленно, но верно продвигаются в Донбассе, где в настоящий момент армия Украины находится в критической ситуации. Однако, как осторожно высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, войны непредсказуемы, и никто не может точно сказать, когда и чем эта война закончится.

Отмечается, что украинскому президенту Владимир Зеленскому не удастся вывести из себя российскую армию, спровоцировав её на жестокое обращение с гражданским населением. В Le Figaro выразили опасения, что, взяв Северодонецк и Лисичанск более быстрыми темпами, чем Мариуполь, ВС РФ атакуют украинские позиции в Славянске и Краматорске.

В статье отметили численное превосходство ВС РФ в Донбассе.

"Соотношение сил — 1:2: двум российским объединённым силам численностью от 20 до 30 тысяч солдат в каждой противостоят пять-семь украинских бригад, численность которых составляет примерно 25 тысяч человек."

Отступать украинским войскам может быть опасно, поскольку у отступающих позиций есть риск попасть под огонь артиллерии РФ. По мнению авторов статьи, армия Украины, которая состоит из 140 000 активных солдат и резерва численностью около 250 000 человек, располагает живой силой, достаточной, чтобы выстоять перед Россией:

"Тем более, что с территориальными силами и добровольцами украинская армия может насчитывать до 700 тысяч человек."

Однако и этого количества бойцов может не хватить, если Владимир Путин объявит мобилизацию.

"Этого хватит, чтобы выстоять перед Россией, если только она не объявит мобилизацию. Но Владимир Путин пока исключил это, а наши источники подтверждают, что срочников и вправду брать не будут", — отмечают в публикации.

Автор материала считает, что операции по "возвращению территорий" с украинской стороны нереальны.

"Когда Москва примет решение об окончании интенсивных военных действий, границы застынут в той же конфигурации, что и линия фронта", — цитирует издание слова специалиста по вопросам обороны в Институте Chatham House Матье Булега.

По словам Булега, пауза не будет означать окончания боевых действий и не станет финальной точкой конфликта. РФ, по его мнению, может дойти и до тактического ядерного оружия, если станет проигрывать. Однако это, по его мнению, будет поражением для всех.