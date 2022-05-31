EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Элиза Ибрагимова

Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию

Мир

В Le Figaro опубликована статья, в которой даётся оценка перспективам ВСУ в специальной военной операции. По мнению автора издания, ВС РФ извлекли уроки из первой недели СВО и теперь медленно, но верно продвигаются в Донбассе, где в настоящий момент армия Украины находится в критической ситуации. Однако, как осторожно высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, войны непредсказуемы, и никто не может точно сказать, когда и чем эта война закончится.

Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию

Отмечается, что украинскому президенту Владимир Зеленскому не удастся вывести из себя российскую армию, спровоцировав её на жестокое обращение с гражданским населением. В Le Figaro выразили опасения, что, взяв Северодонецк и Лисичанск более быстрыми темпами, чем Мариуполь, ВС РФ атакуют украинские позиции в Славянске и Краматорске.

В статье отметили численное превосходство ВС РФ в Донбассе.

"Соотношение сил — 1:2: двум российским объединённым силам численностью от 20 до 30 тысяч солдат в каждой противостоят пять-семь украинских бригад, численность которых составляет примерно 25 тысяч человек."

Отступать украинским войскам может быть опасно, поскольку у отступающих позиций есть риск попасть под огонь артиллерии РФ. По мнению авторов статьи, армия Украины, которая состоит из 140 000 активных солдат и резерва численностью около 250 000 человек, располагает живой силой, достаточной, чтобы выстоять перед Россией:

"Тем более, что с территориальными силами и добровольцами украинская армия может насчитывать до 700 тысяч человек."

Однако и этого количества бойцов может не хватить, если Владимир Путин объявит мобилизацию.

"Этого хватит, чтобы выстоять перед Россией, если только она не объявит мобилизацию. Но Владимир Путин пока исключил это, а наши источники подтверждают, что срочников и вправду брать не будут", — отмечают в публикации.

Автор материала считает, что операции по "возвращению территорий" с украинской стороны нереальны.

"Когда Москва примет решение об окончании интенсивных военных действий, границы застынут в той же конфигурации, что и линия фронта", — цитирует издание слова специалиста по вопросам обороны в Институте Chatham House Матье Булега.

По словам Булега, пауза не будет означать окончания боевых действий и не станет финальной точкой конфликта. РФ, по его мнению, может дойти и до тактического ядерного оружия, если станет проигрывать. Однако это, по его мнению, будет поражением для всех.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия донбасс украина владимир путин
Новости
Астрологический прогноз на неделю для Козерогов
Сатановский назвал Украину "наглой провинциальной содержанкой" США
Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Мир. Новости мира
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Последние материалы
Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов
Европа не может договориться о запрете российской нефти
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Миллиарды в казну: Как государство может заработать на продаже "красивых" номеров
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников