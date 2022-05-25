Российские вооружённые силы зашли в Лисичанск и находятся практически в Северодонецке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В специальных мероприятиях принимают участие подготовленные бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. В Северодонецк они уже почти зашли и в Лисичанск зашли", — сказал руководитель северокавказской республики.
Кадыров добавил, что украинские боевики несут значительные потери, в их рядах паника.
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