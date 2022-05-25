Кадыров: "Российские военные зашли в Лисичанск"

Российские вооружённые силы зашли в Лисичанск и находятся практически в Северодонецке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В специальных мероприятиях принимают участие подготовленные бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. В Северодонецк они уже почти зашли и в Лисичанск зашли", — сказал руководитель северокавказской республики.

Кадыров добавил, что украинские боевики несут значительные потери, в их рядах паника.