Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке

Украинской армии грозит новая катастрофа и повторение истории с "Азовсталью". Если в ближайшее время личный состав военных формирований киевского режима не выйдет из северодонецкого мешка, то группировку ждёт уничтожение, либо плен. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Репортёр обратил внимание на то, что уже и американские военные эксперты как бы намекают Киеву на возможность подобного исхода.

"У противника один, логичный выход, оставить города и отойти к Славянску. В противном случае — "эвакуация 2.0"", — заметил журналист.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский не даёт согласие на отход группировки войск от Северодонецка. По этому вопросу даже возникли разногласия между ним и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, который считает, что нужно выходить из окружения для спасения солдат.