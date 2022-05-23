Дзермант: "Зеленский мог пообещать Польше часть Украины"

Публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант считает, что президент украинского государства Владимир Зеленский мог пообещать Польше часть Украины в обмен на её защиту.

"Мы должны понимать: местные политики наверняка все думают наперед. Они понимают: ситуация в Донбассе будет переломной, все к этому идет. Соответственно начинают готовиться. Это соломинки, за которые режим Зеленского пытается цепляться. А поляки тут как тут — им только это и надо", — отметил он.

По словам эксперта, поляки могут осесть в западных областях Украины, но воевать с российской армией не будут.

"Еще не факт, что они будут там кого-то защищать! Они могут просто в итоге окопаться там в двух-трех областях и сказать: "Ну все, ребята, хотите — переезжайте сюда, здесь будет ваш режим под нами. Дальше там война, русские, мы не полезем", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Варшава может при удобном случае откусить кусок Украины.