Экс-сотрудник Белого дома: Путин ошибся, поверив в "мораль Запада"

Россия и, в частности, президент страны Владимир Путин совершили ошибку, пытаясь выстроить дипломатические отношения с американскими лидерами и странами Запада, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По словам эксперта, кроме того, российской стороне начиная с развала Советского союза и вовсе не нужно было пытаться наладить партнёрство с Западом. И кроме того, ошибочно было полагаться на международное право и дипломатию.

"Ошибка Путина в том, что он верит в международное право, во взаимное уважение и сотрудничество, в разрешении конфликтов с помощью дипломатии. Путин и Россия в беде, потому что Путин продолжает верить в моральное поведение, хотя Запад ясно дал понять, что единственная ценность — это гегемония США", — написал Робертс в своём блоге.

Как подчеркнул Робертс, эта ошибка привела к тому, что под гегемонией США, даже маленькие европейские страны начали высказывать претензии и открыто оскорблять Россию.