Полное освобождение от боевиков Украины территории металлургического комбината "Азовсталь" и его переход под контроль вооруженных сил России является блестящей победой, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Азовсталь" полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником", — заявил глава российского полуострова.
Аксёнов считает, что у украинских боевиков "не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда".
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического предприятия "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины.
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