Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье.
По его словам, Приднестровье является "островком стабильности". При этом он убеждён: в случае агрессии против государства весь народ встанет на его защиту.
"Экспериментировать не надо! Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно", — приводит комментарий Красносельского его пресс-служба.
Он добавил, что урегулировать все проблемы, существующие вокруг Приднестровья, можно лишь путём признания независимости республики.
"Это единственный путь сохранения мира на нашей земле", — сказал глава ПМР.
Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил о возможной атаке ВСУ на Приднестровье. Специалист отметил, что в этом случае российская армия будет вынуждена принять усилия для деблокады региона. Как пояснил Сивков, Вооружённым силам РФ придётся развернуть сухопутный фронт.
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