Красносельский: "Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно"

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье.

По его словам, Приднестровье является "островком стабильности". При этом он убеждён: в случае агрессии против государства весь народ встанет на его защиту.

"Экспериментировать не надо! Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно", — приводит комментарий Красносельского его пресс-служба.

Он добавил, что урегулировать все проблемы, существующие вокруг Приднестровья, можно лишь путём признания независимости республики.

"Это единственный путь сохранения мира на нашей земле", — сказал глава ПМР.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил о возможной атаке ВСУ на Приднестровье. Специалист отметил, что в этом случае российская армия будет вынуждена принять усилия для деблокады региона. Как пояснил Сивков, Вооружённым силам РФ придётся развернуть сухопутный фронт.