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Автор Инна Новикова

Политолог: НАТО не хочет прямого столкновения с Россией в Приднестровье

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Как обострение ситуации в Приднестровье связано со спецоперацией России на Украине, а также, что сейчас происходит в ПМР, кто и зачем разжигает конфликт и удастся ли избежать его перехода в горячую стадию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов.

Политолог: НАТО не хочет прямого столкновения с Россией в Приднестровье

Кишинёв лавирует между Сциллой и Харибдой

— Андрей Михайлович, что у вас происходит?

— После обстрелов МГБ, взрыва в районе воинской части и уничтожения двух вышек из радиопередающих устройств тревога у людей есть. Однако паники нет.

Киев хочет "долбануть" по Приднестровью, "вскрыть гнойник", как он заявляет. С другой стороны, госдеп США и шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель говорят, что Молдавия (они включают туда и Приднестровье) должна оставаться территорией мира. Они не хотят прямого столкновения сил НАТО (в частности, Румынии) и российских сил в Приднестровье.

— Почему в разгар обострения ситуации Майя Санду запрещает георгиевскую ленту, заявляет о необходимости вывода российских войск из Приднестровья? Ведь это означает новое возгорание некогда горячих точек.

— Во-первых, с 90-х годов власти постоянно требуют вывести российские войска. Ослабленное Приднестровье становится лакомым кусочком и мишенью для военной агрессии. Во-вторых, этими заявлениями они не дают западникам и румынам обвинять Кишинёв в мягкотелости.

Кишинёв лавирует между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, заявляет о запрете георгиевской ленточки и фильмов с милитаристским содержанием, которые "не произведены в странах, подписавших трансграничную конвенцию о производстве кино- и видеопродукции". Это попытка заблокировать советские и российские фильмы о Великой Отечественной войне. Естественно, как заявил наш президент, это вызвало неприятие, граничащее с отвращением, и только усилило желание приднестровцев сберечь символ Победы.

С другой стороны, Кишинёв не присоединяется к санкциям против России, потому что опасается:

  • прекращения газовых поставок,
  • введения Россией контрсанкций,
  • попадания в список недружественных держав.

Молдавии нужен российский газ

— Почему Майя Санду не боится говорить о том, что Молдавия будет платить за газ в рублях и не присоединится к санкциям?

— Эта позиция согласована с Западом. Во время газового кризиса несколько месяцев назад, когда Кишинёв срывал переговоры с "Газпромом", выяснилось, что альтернативных источников нет. Поэтому есть желание Запада сохранить буферную зону. Отказ от газа означает риск потери власти для прозападных сил. США и ЕС не хотят этого.

— Отказ Молдавии от российского газа повлиял бы на Приднестровье?

— Основная часть ПМР питается от большой газовой трубы, которая начинается в России, пересекает Украину и проходит через нас. Со стороны Молдавии питается только часть северных районов Приднестровья, в том числе Молдавский металлургический завод, который сейчас не работает из-за того, что Кишинёв блокирует ввоз на территорию Приднестровья металлолома:

  • из Молдавии,
  • Румынии.

Со стороны Украины не ввозится ничего. Украина сама закрыла КПП на границе с Приднестровьем.

Без газа ПМР не останется. Никакая другая страна, лояльная к США, перекрыть поставки газа в Молдавию не может.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду жозеп боррель приднестровье андрей сафонов
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