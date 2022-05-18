До тысячи евро в месяц - финны в шоке от новых цен на электричество

Финские энергетики с досадой отмечают, что ожидаемого снижения цена на электроэнергию, которое должно было произойти летом, не случится.

В конце 2021 года цены на электроэнергию в стране взлетели до небес. Тогда, по мнению большинства экспертов, исключительно высокий уровень цен должен был снизиться самое позднее к весне 2022 года.

Однако этого не произошло. А после ввода антироссийских санкций в отношении энергоресурсов, а также отключения Финляндии от поставок электроэнергии из России, цена на электричество прибавила в росте почти 30%.

Итог оказался печальным — для многих жителей это означает ежемесячный счет за электроэнергию в несколько сотен евро, а иногда и более тысячи.