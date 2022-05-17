Володин назвал европейцев, желающих лишить Украину зерна, "поросятами из ЕС"

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые ограничения против России приведут к дополнительным проблемам в Европе, в которых уже не получится обвинить Россию.

Володин уверен, что очередные санкции станут причиной проблем с продовольствием.

"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", — сказал Володин.

Таким образом политик высказался по поводу слов главы евродипломатии Жозепа Борреля, который предложил помочь Украине, вывезя зерно из её хранилищ и освободив в них место для нового урожая.

"Хотят вывезти его в Европу, используя морской путь. Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь", — отметил Володин.

Спикер усомнился в возможностях Украины получить этот новый урожай, учитывая текущую ситуацию, в частности, отсутствие топлива для сельхозтехники. По его мнению, Европа просто лишит украинцев запасов зерна, ничего не дав е взамен, поэтому подобное предложение звучит цинично.

Володин подчеркнул, что РФ всегда беспокоится о взаимовыгодном сотрудничестве, а не только о себе, как Европа.