Володин заявил, что США готовят голодомор на Украине

США загнали Украину в долги, выделив на поставку вооружений и другой помощи для Киева 40 млрд долларов с отсрочкой оплаты. Вашингтон хочет устроить на Украине голодомор. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик заметил, что американцы ищут пути вывода с Украины зерна. Как заявил президент Джо Байден, это необходимо для снижения цен на ресурсы.

Депутат считает, что Украина всё больше закредитовывается, однако на развитие страны и повышение благосостояния граждан это никак не влияет. Причина же того, что украинцы никак не могут вернуться к мирной жизни как раз в затягивании военных действий на территории страны по вине Вашингтона.

"Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", — заключил Володин.