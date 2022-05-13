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Автор Елена Ивченко

Синельщиков о присоединении Херсонщины: "По крымскому сценарию"

Мир

Первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что присоединить Херсонскую область к России можно по крымскому сценарию.

Синельщиков о присоединении Херсонщины: "По крымскому сценарию"

"Примерно должно быть все, как было по Крыму — сначала референдум о признании независимости, референдум о вхождении в состав России (или в рамках одного референдума, — Прим. ред.), далее должен парламент России решать этот вопрос, ну и затем договор", — отметил он.

Парламентарий предполагает, что референдум стоит проводить после окончания военных действий, чтобы это был осознанный и независимый от происходящей ситуации выбор жителей Херсонской области.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что не стоит сильно обращать внимание на признание либо непризнание результатов мировым сообщество.

"Дело не в международной общественности, а в жителях Херсонской области — сами-то они этого хотят или нет? А кто знает, может они этого не хотят? Узнать надо, это прежде всего их воля. Конечно, нужен референдум, все остальные — вспомогательные вещи", — заключил Синельщиков.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы херсонская область
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