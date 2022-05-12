Песков: вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса угрозой безопасности РФ.

Он отметил на встрече с журналистами, что расширение НАТО и приближение военного блока к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.

"Безусловно, вступление Финляндии в НАТО является угрозой для РФ", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в начале спецоперации по демилитаризации Украины Москва рассматривала и анализировала самые разные варианты действий других государств, в том числе их вступление в Североатлантический альянс в качестве реакции.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин сообщили, что страна впервые подала заявку на вступление в НАТО. Кроме того, уже на этой неделе аналогичные документы для вхождения в альянс планирует направить Швеция.