Финляндия и Швеция могут подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе уже на этой неделе, сообщили источники. Согласно информации, финны подадут документы на вступление в четверг, а шведы в воскресенье.
Как сообщают источники в НАТО, у стран готовы все необходимые документы для процедуры.
"В ходе годичного процесса ратификации союзники увеличат военное присутствие в регионе, проведут больше военных учений и морских патрулей в Балтийском море и, возможно, направят американские и британские войска в Финляндию и Швецию", — цитирует инсайдеров WELT.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление китайских военных о том, что если Финляндия войдёт в НАТО, армия Североатлантического альянса, вероятно, разместиться неподалёку от Петербурга, что будет нести прямую угрозу России.
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