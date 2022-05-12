WELT: вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО решён — инсайдеры

Финляндия и Швеция могут подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе уже на этой неделе, сообщили источники. Согласно информации, финны подадут документы на вступление в четверг, а шведы в воскресенье.

Как сообщают источники в НАТО, у стран готовы все необходимые документы для процедуры.

"В ходе годичного процесса ратификации союзники увеличат военное присутствие в регионе, проведут больше военных учений и морских патрулей в Балтийском море и, возможно, направят американские и британские войска в Финляндию и Швецию", — цитирует инсайдеров WELT.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление китайских военных о том, что если Финляндия войдёт в НАТО, армия Североатлантического альянса, вероятно, разместиться неподалёку от Петербурга, что будет нести прямую угрозу России.